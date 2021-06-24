是否該盡早收緊貨幣政策，已在美國聯準會（Fed）內部引發激辯，雖有官員認為寬鬆政策不宜貿然退場，但又有兩位官員加入鷹派陣營。亞特蘭大聯儲銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）及達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan），雙雙主張明年就該升息。

最近才說Fed會在2023年展開升息的波斯提克周三改口，通膨升幅超出預期，美國經濟也走出疫情陰影加速復甦，預估Fed可能最快明年之前就會啟動升息。他也預期到了2023年，還會二度調升聯邦基金利率。

他告訴記者，「近來很多出爐的經濟數據之強出乎我預料，GDP強勢反彈，通膨率升高遠遠超出我們的目標。」

波斯提克看好美國今年GDP成長率達7％，年底前失業率由目前的5.8％降至4.5％，他也預期通膨年率今年會飆上3.4％才會冷卻，這遠在Fed的2％目標之上。

提到削減購債刺激措施，波斯提克認為宜早不宜遲。他表示，Fed好一段時間重申，在就業與通膨目標有實質進展前，資產收購是不會縮手，「在我看來，我們即將符合調整量化寬鬆（QE）的標準。」

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭周三接受美媒專訪也發出鷹聲，直指美國經濟符合Fed資產收購減碼門檻的時間，可能會比一般人預期地還早。

卡普蘭指出，隨著通膨率今明年跨過Fed的2％目標， 失業率降到4％以下，他預測2022年就會升息。

早在波斯提克及卡普蘭之前，聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）就表明他的偏鷹立場，支持QE提早退場。他認為疫情逐漸趨緩，現在討論縮減購債正是時候。

但紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）卻說，儘管美國經濟已見回溫，還不足以讓Fed的貨幣政策改弦易轍，談QE退場言之尚早。