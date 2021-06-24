徐若瑄居家防疫期間不忘創作，全新單品《甩》耀眼上架，並在MV和宣傳照中展示成功「甩」肉後的深V美胸和川字腹肌，只見她身穿Isabel Marant及Alexander McQueen重金屬龐克搖滾風新裝，搭配來自Tiffany & Co.的Tiffany HardWear與Tiffany T1系列百萬珠寶，渾身流露時尚霸氣。

徐若瑄發表全新單曲《甩》，在形象照中佩戴Tiffany珠寶。（Tiffany & Co.提供）

全球籠罩在疫情的低氣壓，激勵徐若瑄創作新曲《甩》，鼓勵大家以簡約健康飲食和運動甩肉，同時甩開負面情緒，為此她也身體力行，花了整整兩個月的時間雕琢出健美體態，全新釋出的單曲形象照中，她身穿火辣中空裝秀出川字肌，展現傲人成果。

徐若瑄在全新單曲《甩》形象照中佩戴Tiffany充滿龐克街頭風格HardWear K金鍊結項鍊。（Tiffany & Co.提供）

為了展現鋼鐵V的氣勢，徐若瑄特別佩戴Tiffany HardWear與Tiffany T1系列珠寶，HardWear金鍊結設計的項鍊充滿街頭龐克時尚，再以T1系列戒指創造層次感，霸氣十足，大膽宣示自我主張。

徐若瑄在全新單曲《甩》形象照中佩戴Tiffany充滿龐克街頭風格HardWear K金鍊結項鍊。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany HardWear的設計靈感來自品牌珍藏歷年手稿資料中一件1971年創作的中性手環，該系列直到2017年才亮相，充滿創意、勇敢、叛逆與優雅，注入美國紐約街頭風的靈魂。Tiffany T1系列珠寶則是以品牌名的「T」字為主軸，簡約線條和稜角摩登優雅，充滿現代氣息。

Tiffany T1 K金鑲鑽戒指，6萬元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany T1 白金寬版鑲鑽戒指，20萬1000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany HardWear金鍊項鍊，45萬2000元。（Tiffany & Co.提供）