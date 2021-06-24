阿翔的「農夫LOOK」被虧讓人難理解。 （民視提供）

《綜藝新時代》要播出曾創下高收視率的「百香果農」。 （民視提供）

民視《綜藝新時代》主持人居家期間也沒有閒著，為人父的浩子和阿翔開啟了全職的奶爸日常。

浩子會陪小孩看節目、看劇分享心情外也教小朋友英文，而本來不擅長3C產品及網路操作的浩子，在這段期間學會了不少新技能，光學會把影片傳上雲端這個動作，就讓製作單位嚇歪說：「這不是浩子！」他則搞笑說要感謝經紀人的不離不棄一步一步教導才能讓他有機會上了「雲端的高度」。

阿翔居家期間則是想遍了各種遊戲還做了各式玩具，想讓孩子在他的陪伴下不無聊，而知道節目要播出曾創下1.86高收視率的「百香果農」，阿翔很用心的變裝打扮，只是他的變裝讓眾人看不懂，讓工作人員虧他的「農夫LOOK」實在讓人難理解。

籃籃居家防疫期間則是直播和視訊開不停非常活躍，之前特別視訊給百香果農的職人聊天，一上線就「直辣辣」的問職人怎麼感覺不太一樣，讓職人無奈的回答這陣子胖了10多公斤，二人輕鬆詼諧的互動聊天也笑翻同在線上的工作人員。《綜藝新時代》每周五晚間10點15分在民視播出，每周日下午1點在八大綜合台播出。