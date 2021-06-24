總統蔡英文曾表示，希望7月底以前供應第一波國產疫苗。但是6月15日開放85歲以上長輩施打AZ疫苗，居然出現逾兩位數死亡案例，引發民眾恐慌。蔡總統昨日改口，這只是一個目標，沒說一定要在何時施打國產疫苗。有人認為是不是不用打「國產疫苗」了？資深媒體人黃暐瀚表示，事情的轉折點就在6月15日，施打AZ疫苗，連續幾天超過兩位數的死亡案例，顯然讓蔡總統有了不同的想法。

黃暐瀚24日在《品觀點》表示，蔡總統日前上電視專訪時表示，7月施打國產疫苗，只是「目標」。很多人驚覺，台灣人是不是不用打「國產疫苗」了？事情的轉折，就發生在6月15日這一天。6月15日台灣開放85歲以上長輩開打AZ疫苗，沒想到，連續幾天居然出現超過兩位數的死亡案例。而引發的這個民怨，顯然讓蔡總統有了不同的想法，因為一旦7月真的強行讓沒做三期臨床試驗的國產疫苗上路施打，如果有人猝死？或是有人打完疫苗後依舊染疫？到時民眾的憤怒，可不會比AZ疫苗還小。

黃暐瀚點出，6月18日蔡總統見台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘，對BNT開綠燈。6月20日美國250萬劑莫德納直送台灣。6月21日蔡總統上節目專訪，澄清7月施打國產疫苗，只是「目標」。然後高端疫苗可望賣去東南亞五國的新聞，就出現了；聯亞疫苗賣去巴拉圭的新聞，也出現了（聯亞生技說有、聯亞藥否認）。另外，南美洲三國（巴西、秘魯、厄瓜多）可望買1.65億劑聯亞疫苗的新聞，也跟著來了。黃暐瀚對此表示，那就讓高端賣去東南亞、聯亞賣去南美洲、讓台灣人打國際大廠疫苗，好像也挺不錯？

網友回應說，「哈哈！暐瀚很故意喔！」、「感覺不像欸...莫忘原廠授權書～」、「暐瀚這篇有點反諷的意思？不搶買疫苗也不給慈濟跟其他團體買BNT，還是想推台廠疫苗，對DPP我還是持續觀其行較好。」、「沒有經三期實驗，高端賣去東南亞、聯亞賣去南美洲，應該也是不對的，外國人的命也是命啊！」