自行車零組件族群受惠歐美自行車、電動自行車市場持續熱銷，在自行車大廠挹注大量訂單助攻下，前五月營收平均大增5至8成，第一季獲利皆倍增，今年營收與獲利雙增可期！

今（24）日在外資買超力挺下股價發威，包括日馳（1526）鎖住漲停、利奇（1517）大漲逾6％、桂盟（5306）也收紅盤，漲幅超越自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）。

其中，專攻自行車用內、外變速器系統兩種傳動器組件產品的日馳，受惠自行車大廠在手訂單已看到2022年，採取接單生產的日馳，去年就要求自行車廠商必須簽署「不可取消承諾書」，因為超前部署、備料情況較同業更為樂觀，法人認為，日馳下半年的營運表現仍可期。

日馳今年前五月合併營收6.59億元，年增61.12％，第一季EPS為0.9元，年增率達1.32倍。法人表示，第三季隨著自行車產業進入傳統旺季，日馳營收與獲利可望逐季攀升，今年EPS上看4元新高有望。

日馳在外資連續3個交易日買超加持下放量大漲，今日尾盤拉上漲停54.40元作收，大漲了4.90元，成交量逾3800張。

此外，利奇在自行車主力大廠下單助攻下，訂單滿手且產能滿載，加上歐美自行車修補市場大爆發，挹注第一季EPS達0.47元，年增2.63倍。法人表示，利奇接單已看到年底，且每季產能幾乎滿載，加上產品調漲價格，預期第二季營收與獲利雙增可期。由首季EPS達0.47元推估，利奇全年EPS有機會挑戰2元以上的新高。

外資已經連續3個交易日合計買超2300張，單是今日就買超1680張。利奇今日收盤價26.25元，上漲了1.55元、漲幅達6.27％，成交量破6000張。

全球金屬鏈條龍頭製造廠商-桂盟集團，在自行車大廠訂單挹注下，目前產能利用率維持高檔，訂單能見度看到2022年，第一季每股大賺4元的歷史新高，今年前五月合併營收大增逾56％。法人預估，桂盟今年EPS上看15元以上，營收與獲利續創新高可期。