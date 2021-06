韓國天團「防彈少年團(BTS)」為紀念日本精選輯《BTS THE BEST》發行,前日舉辦了由古家正亨主持的「BTS THE BEST - special online showcase」,在談話環節中展開了圍繞著「BEST」的話題。

RM對於自己的「THE BEST ARCHIVEMENT」說:「最近養了2株向日葵,原本有一株感覺沒什麼精神,但今早那一株又恢復精神了讓我很開心,這就是最近的THE BEST ARCHIVEMENT了。」JIN對於「THE BEST CHOICE」則直率地說道「在討論要不要辦這個SHOWCASE時,我選擇了要舉辦真的是BEST CHOICE」。J-HOPE在提到「THE BEST MOMENT」時說「紀念出道8週年所舉辦的ONLINE FANMEETING真的讓我非常幸福」,V則表示「『THE BEST MOMENT』莫過於現在這個瞬間」,展現出了對於久違地舉辦了線上直播活動的喜悅。

而對於精選輯中的收錄曲,成員們也講到了各自印象深刻的原創日文歌曲。JIMIN對〈Crystal Snow〉印象很深刻,「這首歌是跟ARMY們(官方粉絲名)在官方見面會MUSTER上一起唱的歌曲,非常喜歡這首歌」。SUGA則舉出了在ARMY面前還沒表演過的〈Stay Gold〉,「希望有朝一日能跟大家一起唱,創造幸福美好的回憶」。JUNGKOOK選的是與日本樂團back number合作的日文最新曲〈Film out〉,「除了因我有參與歌曲的製作,對於當初收到母帶時,全部音節只有『啦啦啦』的導唱版本也很印象深刻,且這首歌的旋律很棒,便也想加入自己的特色,最後完成了很棒的曲子」。

最後BTS以演唱〈Film out〉來作為節目收尾,並向歌迷傳達了「等狀況轉好後會馬上去見大家的,在那之前請各位都要健健康康。」BTS最新精選輯《BTS THE BEST》官方進口盤限量發行中。