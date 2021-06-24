2款不同色調的口罩，兼具防疫實用功能及美觀色彩，是全民防疫時代的最佳時尚配件。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

2021台南文學推廣系列活動，今年呼應宅在家防疫蔚為生活常態，以「宅南好日」為題，結合台南文學獎、台南文學季、葉石濤文學紀念館及南寧文學家等，整合台南文學據點及資源能量，更首度增設高達30萬元獎金「葉石濤文學獎」，即日起更將展開線上文學巡禮。

今年文化局特別將「宅南好日」主視覺將蝸牛巷、黑面琵鷺等台南意象，成為設計素材，活動首波宣傳文宣品日前在社群平台亮相，代表不同活動視覺的色調整合出繽紛多彩的筆記本封面，內頁用心摘錄葉老作品及歷屆台南文學獎得獎作品佳句，另還設計2款不同色調的口罩，兼具防疫實用功能及美觀色彩，是全民防疫時代的最佳時尚配件。

限量筆記本及口罩一亮相，隨即受到民眾關注，主辦單位特別以「宅家護臺灣、宅南舊照擋一下」為串聯，吸引粉絲紛紛留言許多美麗的台南舊照，想得到精美筆記本及限量口罩嗎？上臉書搜尋「臺南文學季」粉絲專頁，留下宅南精彩舊照，就有機會把文宣品帶回家！

台南文學獎及葉石濤文學獎目前都正熱烈徵件中，本年度競賽獎金相當豐厚，「宅南好日」邀請您現在就動筆，看見疫情生活裡的依舊美麗！