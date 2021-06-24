三級疫情警戒延長到7月12日，行政院今發布「紓困4.0」精進措施，加深對衝擊產業補貼。對於常跨領域營運的新創事業，可能因行業別認定困難補貼受阻，經濟部表示，將成立專責辦公室協助彈性認定行業別，以利申請。另在國營事業土地承租的業者減收租金2成優惠，也會延長到明年6月底。

經濟部6月7日起，開放有稅籍登記的商業服務業者申請營業衝擊補貼，只要2021年5、6、7月任1個月營收較2019年同月、或今年3至4月月平均減少五成以上，就按本國全職員工數乘以4萬元發給企業補貼。

但由於數位經濟下，新創事業跨領域營運模式，常會遇到行業別認定困擾。經濟部表示，已成立專責窗口，新創事業如有跨數位與教育、數位與旅遊、數位與交通等領域，遭遇行業別歸屬不易問題，將可透過中小企業處新創紓困專責辦公室協助認定，確認商業服務業就可納入補助。

租金紓困措施部分，經濟部所屬國營事業，包括台電、中油、台糖及台水公司，對土地承租人提供的租金減收2成優惠，也將延長至2022年6月，並由各國營事業主動辦理減租。

此外，林口新創園、自設育成中心（南軟、南科、高軟）等經濟部所轄場域進駐新創業者，2021年5月至7月可享為期三個月租金減半優惠。