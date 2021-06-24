澎湖一名居住馬公市長安里陳姓男子23日於機場入境拒絕快篩，澎湖縣府依法開罰，同時向行政院及各級行政機關訴願審議委員會提出訴願，堅持入境澎湖全面快篩，捍衛澎湖防疫安全。

縣府表示，陳姓男子經常往來台北、又進出醫院，無疑是感染接觸的高危險群，卻事先在網路揚言抵制澎湖機場快篩，公然挑戰公權力，無視澎湖疫情嚴峻。

縣府特於陳男入境時好言規勸，陳男仍執意妄為拒絕快篩，衛生局依違反傳染病防治法第36條、第37條第1項第6款及第70條，縣府公告6月1日起入境澎湖必須全面快篩，拒絕快篩者處3000元至1萬5000元罰款。

陳男提出異議，衛福部以機場入境無快篩強制性為由撤銷裁罰案，但縣府仍將依法向行政院提出訴願，堅持澎湖機場入境全面快篩，絕不容民眾挑戰縣府公權力。

縣府表示，入境澎湖全面快篩以阻絕病毒，陳姓民眾拒絕快篩，恐有染疫風險，已指示警察局在陳姓男子住所附近設置巡邏箱24小時巡簽，隨時監控其動態。

同時呼籲與陳男同住親人、朋友、及社區居民應儘速至鄰近醫院快篩，避免成為防疫破口的害群之馬。

縣府重申，澎湖縣落實全面快篩防疫措施，每日專人在機場宣導旅客配合快篩，執行至今成效良好，雖有少數中央駐澎單位公務員主張有權拒絕快篩而現場起爭執，但經溝通後都接受快篩，陳姓男子拒絕快篩第一人。