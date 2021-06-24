平時愛下廚的人都知道，廚房最忌諱有異味，否則三餐都不美味，但Dcard一名男網友的廚房卻傳出像是臭雞蛋的怪味，但無論他怎麼找，就是找不到源頭，結果最後在抽油煙機口發現「罪魁禍首」，許多網友一看都驚呆不已。

根據Dcard該文指出，前（22）日晚上，原PO在家中廚房聞到一股「很臭的味道」，但垃圾桶和回收桶都不是異味來源，於是原PO「我就四處轉頭亂聞，味道是從抽油煙機冒出來的。」不過當時夜已深，原PO隔天才進一步查看，驚覺抽油煙機不僅飄散臭味，還傳來「啾啾啾...蹦蹦蹦卡卡卡」的聲音，嚇得他馬上把頭伸過去查看，結果「一看嚇死」，抽油煙機裡頭竟暗藏一隻「有點大隻」的鳥，直接與原PO四目相接，而且無法脫身，於是原PO趕緊花20分鐘時間，努力拆除抽油煙機管救鳥，再找水電善後。

有網友發現廚房惡臭從抽油煙機飄出，探頭一看，裡頭竟暗藏小鳥家族的巢穴。（圖／Dcard）

但原PO萬萬沒想到，抽油煙機管才收拾好，管內竟然又傳出「啾啾啾蹦蹦蹦」的聲音，這讓他忍不住自我調侃「這是在群聚？祖宗三代都生在我家？感覺這聲音就是在告訴我：裡面還有夥伴！驚不驚喜？意不意外？」「抽油煙機中是不是有鳥的屍體還是壞掉的鳥蛋？我是不是吃了好幾天鳥大便？到底還有幾隻！」

此文一出，雖然這是原PO日常發生的悲劇，但網友還是嘴角不小心失守上揚，紛紛在留言區笑爆，直呼「啾啾啾蹦蹦蹦太有畫面了」、「還是幼鳥耶，看他的嘴巴」、「有點可愛」、「還是幼鳥耶，看他的嘴巴」，其中還有人覺得研判原PO上傳的鳥照是八哥，專業的表示「八哥可以養欸！反正外來種放出去也是危害生態，這個維護台灣生態的重責大任就交給你了」、「你家排煙管面向屋外的出風口是不是要處理一下呀，不然以後感覺又會有」。