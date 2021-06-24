大陸女星張雨綺藉由周星馳電影《長江七號》打開知名度，近年除了在影視方面有不少作品，更積極跑綜藝節目，在《乘風破浪的姐姐》展現傻大姐性格，意外增添不少人氣；張雨綺犀利談吐常常製造不少笑果，近日又在微博和鐵粉鬥嘴，讓網友都笑歪。

張雨綺今（24）日下午在微博曬出一組穿搭美照，身穿牛仔連身短裙，露出一雙白皙纖細的美腿，隨便一站就充滿氣場，像是電視劇中常見的女強人；但雙手拿著小豬造型的包子，對著鏡頭露出甜美笑容，馬上又變成可愛小女人，表情滿滿都是戲。

張雨綺曬穿搭照，露出一雙白皙美腿。(圖/ 摘自張雨綺微博)

張雨綺和鐵粉鬥嘴，意外製造不少笑果。(圖/ 摘自張雨綺微博)

而張雨綺的一名鐵粉則忍不住開玩笑，「你（妳）好像豬豬哦，你（妳）像我的掌上明珠」，沒想到她馬上不甘示弱回應，「你好像油油哦，像我家炒菜用的油」；兩人鬥嘴意外逗笑眾人，紛紛表示「哈哈哈笑死我了」、「不相上下」、「救命，聽天油命」、「掌珠本人感覺有被油膩到」、「不應該是，你是我的愛老虎油嗎」。

不久前張雨綺接下長壽綜藝節目《快樂大本營》固定班底，玩遊戲時認不出男星胡歌才引起討論，讓她被質疑節目效果做過頭，但她頂下謝娜的缺後，《快樂大本營》收視也開紅盤，證明張雨綺近期人氣真的非常火熱。