旅日火腿隊野手王柏融今天手感佳，2安2打點，中止連5場出賽無安打，前3 打席上壘率百分百，火腿終場以5比2擊敗歐力士隊，中止歐力士11連勝，王柏融接受英雄訪問全程台語回答。

北海道日本火腿鬥士隊今天在大阪巨蛋與歐力士猛牛隊交手，火腿隊野手王柏融先發扛4棒、指定打擊，打擊發揮得不錯。

火腿隊首局2人出局後靠著近藤健介二壘打攻佔得點圈，王柏融敲出中外野方向安打送回球隊第1分，3局火腿隊再靠著高濱祐仁安打送回第2分，王柏融敲出右外野方向二壘打，幫助球隊將比數拉開至3比0領先。

火腿隊野村佑希4局敲出陽春砲，歐力士隊4局下靠著保送、安打、滾地球、高飛犧牲打追回2分，火腿隊5 局再靠著西川遙輝、王柏融接連選到四壞保送攻佔得點圈，渡邊諒適時二壘打，送回球隊第5分。

王柏融今天前3打席上壘率百分百，8局敲出一壘方向平飛球出局，王柏融今天總計2安2打點，中止近期連5場出賽無安打，賽後打擊率2成48。

王柏融賽後站上英雄訪問的舞台，卻特別全程用台語回答，談起首局的打點，王柏融表示，當時二壘有人，想要打安打、把分數打回來，照著教練說的、情蒐小組給的資訊下去攻擊，很開心有好的結果。

連兩個打席貢獻打點，王柏融說很開心可以替球隊打回分數，也讓自己的心情比較輕鬆，就像教練說的輕鬆打球、不要想這麼多，想打的球就打，不要預想結果，接下來的比賽，還是每天、每場比賽都照著平時的練習做就好。