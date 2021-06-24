去年以來全球網購需求爆量，導致各大零售商及物流業者為了囤貨而展開倉庫空間爭奪戰，導致倉庫租金大漲。房地產公司CBRE Group統計，今年1到5月美國倉庫議定租金年增幅已超越房東開價的租金增幅。

CBRE資料顯示，今年1到5月美國倉庫房東與租戶議定的租金較去年同期增加9.7％，同一期間美國倉庫房東開價的租金增加7.1％，也就是說實際租金漲幅比房東開價還高。

倉庫租金之所以瘋狂飆漲，是因為零售商及物流業者都希望加快出貨速度，導致鄰近港口及大城市的倉庫空間極為搶手。另一方面，零售商為了爭取足夠空間囤貨，也開始物色郊區大型配送中心的倉庫。

以紐澤西州北部為例，當地倉庫頭一年基本租金在5月年增33％。南加州內陸帝國（Inland Empire）地區的倉庫頭一年基本租金也在5月年增24％。這兩個地區分別鄰近紐約及洛杉磯兩大都會區。占地面積15萬坪以上的大型倉庫議定租金也在5月年增13％。