全台第三級警戒延長至7月12日，許多民眾生計面臨挑戰，行政院祭出多項紓困補助、貸款以緩部分民眾短期經濟困境，但有網友爆料，紓困申請沒過後，馬上接到銀行電話詢問是否需要信貸，不禁疑惑「紓困審核都沒過了，信貸還會過嗎？」，貼文曝光後，網友揭殘酷真相「不推高利息的方案給你要賺什麼」、「可以借，利息高一點」。

紓困4.0中的勞工10萬元紓困貸款6月15日開跑，豈料民眾申請十分踴躍，原先500億元的貸款額度、50萬個限額，在短短幾天湧入逾百萬名民眾申請，由於民眾需求超乎預期，行政院今日拍板，勞工紓困貸款名額增加至目前已申請的117萬個名額。

有網友在社群平台PTT上發文爆料，表示他朋友紓困申請沒過，即馬上接到同一家銀行打來，詢問是否需要信貸，讓原PO不禁質疑「為什麼申請紓困的個資會跑到信貸業務」；此外，紓困審核都沒過了，信貸還會通過嗎？

文章一出後，底下留言紛紛回應，「低利率的沒有，高利率的很多」、「知道你缺錢」、「可以借，利息高一點」、「就高利息，銀行最喜歡了」、「不推高利息的方案給你要賺什麼」、「利率較高吧」、「兩面手法啊」。

另外也有網友同樣也有相同經驗，「我也接到了，1.8%利息評估沒能力還，不借，改借8%多的利息」、「我幾乎每週都會接到信貸，但我沒去辦紓困，每個打來，都說我是他們銀行的 VIP」、「同事也是這樣，臨櫃補上貸款資料」。