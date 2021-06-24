行政院公布紓困4.0精進方案，蔡英文總統今晚表示，方案當中，根據大家的提醒，把負擔減少、補助更多、標準放寬、紓困加碼。希望給大家更多支持，一起度過眼前的難關。

蔡英文在臉書表示，因為疫情的關係，很多人都在家上班或學習，週末假日也配合防疫盡量不出門，導致冷氣等用電量增加，電費難免比較多。為了減少大家的負擔，我們將採取「6月不實施夏季電價」措施，共有超過1000萬戶住宅用電戶能受惠。

另外，針對75萬服務業、農業用電戶，她說，今年5到7月的電費最高也會減收30％。今天行政院公布的紓困4.0精進方案當中，我們根據大家的提醒，把負擔減少、補助更多、標準放寬、紓困加碼。

除了6月不實施夏季電價外，蔡英文指出，還有國有不動產租金減免、打工族發放1萬元紓困補助等措施，受惠人數也從730萬人增加到820萬人再加上1095萬戶，希望給大家更多支持，一起度過眼前的難關。