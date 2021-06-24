秘魯變種病毒入侵屏東？已襲29國WHO示警：比英國變種更可怕

屏東爆發群聚感染，感染源為計程車司機自秘魯返台的祖孫，由於秘魯Lambda變種病毒正肆虐於中南美洲，引發恐慌，指揮中心也正積極比對基因序列，釐清是否與Lambda變種病毒有關，縣長潘孟安也喊話不要無謂揣測。

根據資料，Lambda變種病毒在去年8月現身秘魯，當時被稱作C.37或安地斯變種病毒，此變種病毒感染力異常兇猛，目前是秘魯當地主要病毒，且已在全世界29個國家現蹤，主要遍布於中南美國家如秘魯、巴西、哥倫比亞、阿根廷、智利與墨西哥等國。

根據秘魯學者分析，去年12月當地僅200個的Lambda變種病毒個案，到了今年6月，全秘魯已有80%個案為Lambda變種病毒，世界衛生組織(WHO)本月15日也將該病毒列入須留意變異株，其傳染力甚至強於英國變種Alpha病毒。

科學家表示，目前尚無找到秘魯Lambda變種病毒與其他已知變種病毒重大差異，但腸胃腹瀉問題頻率明顯變高，最好的預防方式，依舊是接種疫苗。