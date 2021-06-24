日前長者「隱形缺氧」猝死案件頻傳，掀起一波血氧機搶購潮，造成台灣大缺貨，有民眾想從國外網購，結果一看規定超傻眼，發現不僅要事先申請，還需醫師開立處方等規定，有民眾氣到跑去關務署臉書抗議「這不是在為難民眾嗎？」

由於部分染疫個案因血氧濃度下降卻毫無感覺，形成「隱形缺氧」猝死，為了避免憾事發生，全台血氧機大缺貨。有民眾轉而從國外網站購買血氧機，不料因血氧機屬於醫療器材，必須準備醫師處方並向食藥署申報進口等繁瑣程序卡關。

根據財政部關務署規定，進口血氧機一定要取得衛福部食藥署核發的醫療器材許可證或同意文件，有自用進口需求的民眾，進口前需檢附身分證明文件、醫療器材使用說明書、切結書及國內、外就診醫療機構出具載有醫療器材名稱的診斷證明或處方等，並向食藥署提出專案核准輸入申請。

由於程序繁瑣，有民眾跑去關務署臉書大罵「這不是在為難民眾嗎？」指出血氧機是疫情期間自我監測用的，要去哪裡生診斷證明或處方？認為民眾都願意自己花錢買了，政府應該要適度放寬，而且那麼一大堆規定誰看得懂？

對於民眾抱怨從國外網購血氧機卡關，指揮中心日前回應表示，目前正評估將血氧機納入防疫物資、平衡供需，也會研議鬆綁進口規定。