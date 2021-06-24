大陸男星陳建斌演技精湛，把電視劇《新三國》的曹操、《後宮甄嬛傳》中的雍正皇帝扮演的入木三分，2014年更分別以電影《一個勺子》、《軍中樂園》一舉拿下金馬影帝、最佳男配角與最佳新導演，刷新金馬史上獲獎紀錄。現在大陸網友更翻出一件非常有趣的國寶文物，赫然發現收藏在北京故宮中的雍正皇帝泥塑像，其長相真的與陳建斌有幾分神似。

收藏在北京故宮的清朝皇帝雍正泥塑像，近日意外在陸網掀起討論，有人崩潰直呼幻滅，表示再也看不下去清宮穿越劇與小說了，但也有不少網友表示雍正皇帝長相與陳建斌有幾分神似，「陳建斌挺還原的」、「有點像陳建斌」、「除了比陳建斌瘦，其他差不多」。

收藏在北京故宮的雍正泥塑像。(取自微博)

陸網瘋傳雍正作息表。(取自微博)

同時陸網也瘋傳一張號稱是雍正皇帝一日作息表，相傳雍正是個超級工作狂，每天勤於政事，親自批閱至少50份奏摺，還特別熱愛工作加班，一天僅睡4小時。

但若從這張作息表來看，雍正從早上4點起床、5點上早朝，一直到晚上8點洗漱睡覺，一天至少還有3小時娛樂時間、8小時睡眠，引爆兩岸網友熱議，「雍正不可能晚上8點就睡了啊」、「雍正有睡這麼多嗎？如果不翻牌的話，這樣有睡8小時耶」、「這應該不是雍正的吧，太后早死了，不存在太后請安」、「我的一天：翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子，翻牌子。」