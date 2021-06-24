今天下午6點20分左右，嘉義縣水上鄉通合橋往中庄方向發生一起機車車禍，兩名機車騎士接意識昏迷，其中一名右腿被截斷，由救護車送往醫院急救，詳細肇事原因由警方調查中。
嘉縣消防局今天下午6點23分受理報案，指水上鄉通合橋往中庄方向（新路）發生兩輛機車車禍，救護車到達後回報現場傷者2位，分別為60歲男性意識昏迷、右手指變形，由三和救護車送往聖馬爾定醫院急救；另一名則是30多歲男性，意識昏迷、右腿膝蓋以下斷肢，由水上救護車送往嘉義榮總急救。
今天下午6點20分左右，嘉義縣水上鄉通合橋往中庄方向發生一起機車車禍，兩名機車騎士接意識昏迷，其中一名右腿被截斷，由救護車送往醫院急救，詳細肇事原因由警方調查中。
嘉縣消防局今天下午6點23分受理報案，指水上鄉通合橋往中庄方向（新路）發生兩輛機車車禍，救護車到達後回報現場傷者2位，分別為60歲男性意識昏迷、右手指變形，由三和救護車送往聖馬爾定醫院急救；另一名則是30多歲男性，意識昏迷、右腿膝蓋以下斷肢，由水上救護車送往嘉義榮總急救。
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