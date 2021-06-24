澳洲就業市場持續浮現人力緊俏問題，根據澳洲統計局調查，27％企業回報難以找到合適的員工。探究問題背後的原因，最常被提及的是職缺供過於求；再來是求職者條件不符，未具備要求的技能；還有就是新冠疫情導致國際邊界關閉等。就業市場指標也反映出聘雇熱，5月新增11.5萬個就業機會，失業率降至疫情前的水準5.1％。