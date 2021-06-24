供過於求 澳洲就業市場人力持續緊俏 21:442021/06/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲就業市場持續浮現人力緊俏問題，根據澳洲統計局調查，27％企業回報難以找到合適的員工。探究問題背後的原因，最常被提及的是職缺供過於求；再來是求職者條件不符，未具備要求的技能；還有就是新冠疫情導致國際邊界關閉等。就業市場指標也反映出聘雇熱，5月新增11.5萬個就業機會，失業率降至疫情前的水準5.1％。 中市連2日「嘉玲」不鬆懈 7大批發市場快篩結果出爐 憂血栓風險 澳洲估AZ疫苗10月後逐步退場 #就業市場 #供過於求 #緊俏 #澳洲 #人力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國IPO市場 持續火熱 04:102021/06/24 全球財經 職場》疫擾實體婚宴喊卡 線上喜宴親友祝福儀式感滿滿 18:142021/06/24 生活 空頭被壓垮 特斯拉股價飆近2個月高點 華爾街恐出手？ 19:452021/06/24 財經 《日股》觀望氣氛濃 日股晨小紅 12:522021/06/24 財經 《國際社會》Delta變種病毒入侵 雪梨疫情升溫 16:332021/06/24 財經 專家傳真－用數位思維改造企業體質 迅速提升防疫力 04:102021/06/24 專題周報 大陸醫美市場2千億人幣 高景氣度還將持續 12:472021/06/24 兩岸 《鋼鐵股》春源6月營收續挑戰新高 Q2營收拚登頂 15:082021/06/24 財經 晶片廠擴產恐是雙面刃？長華董座揭未來隱憂 20:222021/06/24 財經 雙北批發市場 今起採陰才准進 04:102021/06/24 焦點要聞 職場》端出優福利吸新血 科技廠防疫徵才不停歇 18:212021/06/24 生活 財經熱門新聞 傳家樂福要賣台灣門市？公司回應了 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 解盲在即炒一波？聯亞藥飆漲近10倍 金管會要查 - 財經 - 中央社 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 三星都擔憂 陸企狂掃半導體生產設備 中芯能復活？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。