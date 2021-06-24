韓國央行總裁李柱烈24日就升息議題發出更清晰說法，基於經濟復元速度較預期更快而準備下半年升息。受此言論激勵，韓元兌美元匯率24日盤中升值0.4％報1131.9韓元。

李柱烈表示正思考在年底前升息，次數可能在一次或以上，但具體的升息時機和幅度，全視乎韓國經濟表現而定。央行正密切觀察物價上漲情況，因為核心通膨率有持續走高趨勢。

韓國央行在年底前還要舉行四次貨幣政策會議。開會時間分別在7月、8月、10月和11月。

李柱烈重申正計劃讓央行「有秩序地退出」目前的寬鬆貨幣政策。外界認為他在貨幣政策立場上的措詞較之前來得更鷹派。

因為他堅持升息一次或兩次，都不會讓經濟出現縮緊的問題，並強調只要韓國經濟穩固地回升的話，目前的貨幣政策看來就太過寬鬆。

花旗集團最新預測，韓國央行可能最快在10月升息，然後在明年2月，即李柱烈任期在3月屆滿前最後一次主持的會議上做第二次升息決定。

花旗指央行貨幣政策委員會5月一致投票按兵不動，但7月和8月會議可能有少數委員投票支持升息。

由於韓國央行的政策立場愈來愈傾向鷹派，讓外界之前普遍預期央行在明年至少升息一次。按照李柱烈最新說法，央行升息時程較外界普遍預期來得更早。