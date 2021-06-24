澳洲統計局24日公布，第1季澳洲家庭財富總額增加4.3％或5180億澳元，來到12.665兆日圓創新高紀錄，另外人均財富也增長至創紀錄的492055澳元。股價及房價雙漲是將家庭財富推上歷史高點的主因，住宅資產貢獻Q1家庭財富漲幅3.5個基點，退休基金結餘及直接持股分別貢獻0.6、0.2個基點。