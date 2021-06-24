股價及房價雙漲 澳洲Q1家庭財富創新高 21:532021/06/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局24日公布，第1季澳洲家庭財富總額增加4.3％或5180億澳元，來到12.665兆日圓創新高紀錄，另外人均財富也增長至創紀錄的492055澳元。股價及房價雙漲是將家庭財富推上歷史高點的主因，住宅資產貢獻Q1家庭財富漲幅3.5個基點，退休基金結餘及直接持股分別貢獻0.6、0.2個基點。 聯亞新冠疫苗二期解盲倒數 旗下聯亞藥股價漲贏高端 自行車零組件族群業績看旺 股價回神 #家庭財富 #股價 #房價 #雙漲 #基點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美5月房價飆天價 寫兩驚奇 04:102021/06/24 全球財經 聯亞藥登錄興櫃第2天 股價300元一度創高超車高端 14:302021/06/24 財經 《國際金融》搶便宜 上周五散戶買超美股金額創新高 15:592021/06/24 財經 特斯拉股價回神！美股開盤漲逾250點 那指續刷新高 21:542021/06/24 財經 聯亞藥股價暴漲超車高端 網喊買不到 都因這交易模式 16:542021/06/24 財經 興櫃超強新兵 聯亞藥首日漲6倍 04:102021/06/24 財經要聞 染疫百歲人瑞康復出院 鼓舞雙和醫院團隊 14:472021/06/24 生活 鮑爾再唱「鴿」 那斯達克指數創新高 04:102021/06/24 財經要聞 聯亞股價飆破200元 趙少康：檢調及金管會應查聯亞有無炒作股價 15:562021/06/24 政治 《國際產業》比特幣飆升近20％ 特斯拉應聲漲逾5％ 10:362021/06/24 財經 士林地檢署募500「抗疫關懷箱」 轉贈弱勢家庭 17:522021/06/24 社會 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 傳家樂福要賣台灣門市？公司回應了 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 晶片廠擴產恐是雙面刃？長華董座揭未來隱憂 - 財經 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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