蔡允潔脫單心切，到艾莉絲節目中求桃花。（17LIVE提供）

17LIVE新節目《解憂砸惑舖》陪你防疫在家不無聊，時尚教授李明川、通您老師艾莉絲各拿出一身絕活，分別於周三、周四晚8點挑戰主持直播談話節目，為節目來賓分憂並為直播觀眾傳授生活智慧及指引運勢方向，蔡允潔及潘映竹兩位女星好友都脫單心切，先後來到艾莉絲節目中求桃花、把脈，問正緣何時來。

空窗兩年的蔡允潔多段感情都未能開花結果，她讓艾莉絲透過愛的小手把脈占卜，一聽到要晚婚，她急著問：「是要多晚，我很怕孤單，已經32了耶，再晚我會不會生不出小孩？」艾莉絲笑回：「別問幾歲你會怕，晚婚真的比較好，建議你44歲以後，等你自己各方面都比較成熟了，會更幸福。」

蔡允潔嚇得問有沒有什麼辦法可以提早？艾莉絲說：「那要常來我們節目啊，其實命盤看來你桃花很旺的。」由於蔡允潔過去常在節目中與馬國賢送做堆，氣得怒喊：「哪有，我的桃花去哪裡了？馬國賢都是被你害的！」