28歲辣模張香香早年從「無名10大正妹」發跡，擁有美豔外型、D罩杯火辣身材，近年還被封為「乳溝女神」，在IG累積61.8萬人追蹤關注，至今人氣依舊相當高，最近她在社群網站曬出去年到墾丁出遊的美照，辣穿戰袍炸出胸前一條線，性感爆表。

照片中，張香香穿著一套藕色洞洞小洋裝，腰間挖空的設計，讓她露出一小截纖細蠻腰，胸前大開深U更是吸睛，炸出I字深溝太犯規，尤其一張她坐在民宿階梯上，雙手往旁邊一撐，超兇身材和修長美腿一覽無遺，吸引大批男粉暴動直呼「人如其名，真的好香」、「這件洋裝太過分了」、「太仙了吧」、「好香好辣」。

而全國第三級警戒延長至7月12日，許多人都快被關得受不了，張香香分享辣照時也忍不住感慨「去年這時候」，並在限時動態回顧去年今日在墾丁海邊玩的影片，大嘆「去年還覺得遠，懶得去，現在好想去」，想念可以盡情玩樂的時光。

張香香不只好身材出名，2020年羅志祥鬧出醜聞時，她曾被烏龍傳是小豬的後宮佳麗之一，讓她當時一起床就覺得莫名其妙，爸媽還為此急得要命，讓她不得不鄭重澄清：「我不是豬女郎，真的不要鬧了。」