富邦金控再度發函日盛金控及轄下子公司，重申重視日盛員工權益立場，將積極參與日盛金控及轄下子公司的工會團體協約協商，以及員工權益等相關議題，並敦請日盛金控及轄下子公司共同商議，希望共同維護勞資和諧，保障員工權益，共創多贏。

富邦金控於3月30日交割後取得日盛金控過半股權，由於受到疫情影響，日盛金控已公告股東會遞延至8月31日召開；富邦金控表示，雖然取得實質經營權時程延後，但富邦金控仍會積極參與協商，表達維護員工權益之立場態度不變。

富邦金表示，已與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會的代表，針對團體協約的勞資雙方協商程序與方式進行討論，富邦金控也指派協商代表團隊名單，待未來取得控制權後，能無縫接軌順利續行協議。

富邦金控昨再發函致日盛金控及子公司，再次表達積極參與工會團體協約協商及員工權益相關議題之立場；同時，富邦金控也再次重申，日盛金控及轄下子公司有關工會團體協約協商及員工權益相關議題，均與富邦共同商議，才有利於後續以合併後存續公司的身份履行團體協約。