台灣本土疫情爆發，卻因缺乏疫苗施打，引發民眾不滿。台灣民意基金會23日公布最新民調，總統蔡英文的執政聲望為4成3，創23個月來新低。資深媒體人黃暐瀚分析指出，蔡總統開放國際大廠疫苗、不強迫台灣民眾打國產疫苗，民調有可能挽救回來；因此民進黨2022年地方選舉、2024年總統大選未必會選輸。

黃暐瀚23日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡總統民調死亡交叉了，不要以為她會一直這樣，她不但民調可以逆轉回來，2022年、2024年民進黨也未必會選輸，而她第一件要做的事就是，開放國際大廠的疫苗。

黃暐瀚指出，蔡總統5月時原本說7月底要供應國產疫苗，但6月15日開始施打AZ出現這麼高的死亡率，民眾會怕，她發現一件事，如果7月底未做三期試驗的國產疫苗，施打後，若發生一樣的狀況；或是打了國產疫苗以後，沒防護力，結果打疫苗的人還染病去世，總統就倒了。所以蔡總統開始轉變，很明確地在6月15日之後，決定把BNT大門打開，甚至趕快打電話給美國老大哥，後來才把疫苗通通加進來，250萬劑疫苗就來了。

黃暐瀚分析認為，6月15日國內民眾打完AZ疫苗，出現不良事件後，蔡總統立刻轉變隊形，讓高端、聯亞拚外銷，現在的燙手山芋就可以解掉、民眾也可以不用被逼著被打國產疫苗。所以她正在做一個非常重要的逆轉勝布局，就是不再叫國人施打國產疫苗，比如她特別上電視表示，沒有講一定要打，這就是在做一個轉變。黃暐瀚分析說，蔡總統這是攻守換位，整個陣型轉變，現在就是讓台灣民眾打國際大廠疫苗，不強迫打國產疫苗，這樣她才有可能再挽回民調。