國民黨北市議員羅智強日前痛批蔡英文總統是「疫苗乞丐」，引起府院黨圍剿，駐日代表謝長廷24日晚間更在臉書指出，把疫苗的捐助醜化，會影響日本是否繼續提供疫苗，以及時間和數量。羅聞後反擊，謝邏輯0分，誰會責罵捐錢的人醜惡？酸謝在重演「已故駐日外交官蘇啟誠事件」，甩鍋全身而退。

謝長廷表示，他希望「疫苗乞丐」的說法到此為止，若把疫苗的捐助醜化或負面化，那當然會影響是否繼續提供，以及時間和數量，若不滿意他的說法，「罵我、酸我、糗我、甚至要我道歉都可以！」目前只拜託1、2天不要講負面的評價，讓「檢討」趕快順利過關，第二批迅速實現。

「牽手毒手都是你謝長廷！」羅智強說，謝長廷真是邏輯0分，在路上看到乞丐受贈，不管小錢大錢，只要有捐都是「做善事」，人人都給捐助的人一個讚，誰會責罵捐錢的人醜惡？

羅強調，自己是罵政府疫苗乞丐，同時也感謝每位捐助的國家，結果謝長廷偷換概念，說他醜化捐助行為，伸手都是別人的錯，活該政府當乞丐， 請謝長廷別裝可憐了，以綠委吳秉睿認證的「謝長廷人前手牽手，人後下毒手」，只要AZ疫苗順利來台，肯定是謝長廷一個人的功勞。

羅說，若遭遇困難，謝就會重演一次「蘇啟誠事件」，甩鍋給羅智強批蔡英文疫苗乞丐，而謝全身而退，「好的給謝長廷拿、壞的給羅智強扛，那你的駐日代表薪水，要不要我也幫你領一半？」

「民進黨罵馬政府是乞丐就好棒棒，羅智強批蔡政府是乞丐就禍國殃民！」羅智強痛批，「牽手毒手都是你，好個偉大謝長廷！」