中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今(24日)晚至明(25)日，南部地區有局部大雨發生的機率。今年最後一波梅雨鋒面預計影響到明天，不過周六起西南風增強，迎風面中南部地區仍有局部大雨，將一直下到下周三(30日)。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，明天鋒面逐漸北移，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後也有局部短暫雷陣雨，今晚至明天清晨，南部地區以及午後各地山區有局部大雨發生的機率，要留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣；溫度方面感受較舒適，各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。

24至25日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六至下周三(26日至30日)西南風增強，南部地區容易有陣雨或雷雨，中部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，要留意中南部地區有局部大雨發生的機率，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部地區則高溫炎熱，局部地區甚至有36度以上高溫。

下周四(7月1日)西南風稍減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

今年第5號輕度颱風薔琵24日下午2時的中心位置於鵝鑾鼻東方2040公里的海面上，持續偏北朝日本東方海域移動，對台灣天氣沒有影響。