法國外交部今天正式公告，將台灣列入邊境開放綠區國家名單，台灣人民來法國視同歐盟居民，不需要打疫苗也可出入法國，進行非必要移動，包括觀光。

法國外交部今天發布的公告寫道，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）以及各種變種病毒仍然活躍，因此出入法國境內需持續控管。

法國政府根據疫情最新狀況，6月7日制定新一波邊境開放名單。24日宣布的公告中，將台灣列入綠色國家/地區，也就是「沒有出現任何活躍的病毒傳播，也沒有發現任何令人憂心的變種病毒」。

綠區除了歐盟國家外，還有加拿大、美國、南韓、日本、以色列、新加坡、紐西蘭以及台灣等疫情穩定區域。

另外，根據法國外交部公告，綠區民眾不論有無施打疫苗，都可以非必要原因入境法國，包括旅行。如果尚未完成疫苗接種，入境需要檢附72小時內PCR核酸檢驗陰性證明。入境後不需再做檢測也不需檢疫隔離。