超商、藥妝、量販、超市等通路昨（23日）起限店、限量開賣家用快篩試劑，主要有國產泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」」或進口「羅氏新冠病毒抗原自我檢測套組」2款，7-11手腳最快，昨14時30分起陸續在桃園以北有藥商許可的門市販售「福爾威創」；OK今（24日）在LINE群組開放會員線上預購「羅氏」，300盒5分鐘被搶光，速度最快；全聯「福爾威創」5入1500元較一般5入1700元至1800元優惠；全家「福爾威創」20入5880元，單價294元最便宜。

全聯在雙北266家門市陸續販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入，1500元。（全聯提供）

萊爾富昨在新竹以北約68家門市販售「福爾威創」，每店限量10盒，至今18時已賣出8成；今15時上架「羅氏」，至今18時北市信北店100盒完售、北縣重富店100盒賣出7成。全家近3800店今晚22時起陸續推出「羅氏」5入1800元，另有適合公司行號的20入「福爾威創」5880元，開賣時間雖較晚，但店數最多。

家樂福「羅氏新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入、1800元。（家樂福提供）

全聯今14時起陸續於雙北266家有藥商許可執照的門市販售「福爾威創」5入1500元；家樂福今起陸續在58家分店開賣「福爾威創」和「羅氏」，5入1700元或1800元，量販店中店藥局涵蓋「信東藥局」45間、「大樹藥局」12間；超市華齡店則是「佑全藥局」，詳洽0809-001-365。