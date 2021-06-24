黃少祺（右）劇中是韓瑜的前夫。（三立提供）

《天之驕女》黃少祺、韓瑜、許明杰日前首次開IG直播與粉絲互動，黃少祺首次擔綱直播主持人，做了滿滿的筆記；「八點檔女神」韓瑜第一次在IG上直播且素顏入鏡，讓粉絲驚呆，讚嘆「根本就是女大生」；許明杰首次在直播展露胸肌，力拚黃少祺腹肌，並重現劇中經典台詞「洗咧哈囉」，笑翻網友。

第一次直播的韓瑜火力全開，不僅慫恿黃少祺開箱他的豪宅，更鼓吹他在直播上秀腹肌，為粉絲謀福利，也慫恿許明杰露胸肌跟黃少祺PK，讓直播的留言數瞬間爆漲。

黃少祺爆料許明杰一直想要和他演靈魂互換的戲，「媽咪」韓瑜也趁機補刀表示對戲時，許明杰最愛調戲她，還會故意靠近她，在她耳邊說：「妳今天真漂亮。」讓黃少祺吃味地笑說：「原來你這女婿表面尊敬我，其實暗中都在撩我前妻。」

黃少祺分享因疫情關係，兒子在家遠距上課，做父母的反而更忙碌，有時他會忘記兒子在視訊上課，只穿條內褲在家裡走來走去，好幾次差點入鏡，嚇得兒子叫他趕快走開。

韓瑜自嘲是「宅女」，疫情期間不能出門對她來說非常習慣，笑說現在終於可以光明正大的「耍廢救台灣」。她表示，疫情對拍戲還是造成不便，除了正式拍攝，其他時間必須戴口罩，時常口罩一拿下來，臉上有壓痕就需要重新補妝、補口紅。

韓瑜也透露從沒想過當演員，原是護理師的她，當年因緣際會碰到周遊問她「要不要演戲」，從此開啟演藝之路達20年。一開始踏入這行真的很辛苦，她從零開始摸索，光是把台語練好就花了7、8年，笑說如果不當演員，她現在可能已經是護理長。