全台疫情未解封，綜藝節目紛紛停錄，中視周日晚8點綜藝《飢餓遊戲》製作單位首開先例，企劃線上異地錄製，主持人分處五個獨立空間以視訊連線方式，進行闖關玩遊戲。對比以往出一次外景動輒三四十人的團隊，改由線上錄影，製作單位仍遵守室內不超過五人，工作過程藝人和工作人員都全程配戴口罩，這種錄製法讓孫協志不太習慣：「從來沒有錄《飢餓》這麼冷清過，空空蕩蕩的。」

節目首度線上錄影，孫協志透露，在疫情尚未如此嚴重前，就曾和製作人聊過線上錄製的構想，「雖然沒辦法跟在外景一樣現場一來一往，但線上會有另外一種感覺，我相信觀眾朋友看了也會覺得蠻有意思。」配合防疫，把群聚風險降到最低，「豆花妹」蔡黃汝則對製作單位的創新深感佩服，「因為不論是出外錄影、視訊，我都是頭一次！所以都是敞心放飛自己，享受任何未知的錄影挑戰！」

蔡黃汝笑說很像在體驗學生雲端上課的心情，由於視訊時偶爾彼此的聲音會打架，主持群舉手接話的方式，也剛好能讓她回到比較冷靜的自己。許孟哲一開始覺得視訊很輕鬆，但是一直盯著螢幕加上戴耳機，面對螢幕動作也不能太大，「最後眼睛乾、耳朵痛、腰也酸，好像沒有輕鬆到。」

「禁食賽制」一直是該節目一大特點，改為線上錄影是否會動念想偷吃充飢？孫協志坦言主持4年多下來已餓習慣，如果偷吃反而會有種莫名的罪惡感，覺得好像犯罪。蔡黃汝則說居家防疫「吃」肥不少，剛好藉錄影來強迫斷食瘦身。

不過，無論用哪一種方式錄製，主持群都希望疫情早日控制住，大夥都隨時準備好回歸外景。視訊錄製的「疫情版」正在後製加緊趕工，本周日晚8點《飢餓遊戲》將播出「女主持人爭霸戰」下集。