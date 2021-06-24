東京奧運開幕倒數29天，羽球天后戴資穎接受世界羽聯（BWF）訪問時，娓娓道來備戰心情，坦言奧運是一個非常神聖重大的比賽，希望自己可以去拿到獎牌。

東京奧運將是戴資穎生涯第三度挑戰奧運，她透露奧運是她打球生涯很大的一場比賽，地位相當神聖重大，獎牌一直是她的目標，2012倫敦奧運第一次參加因為年紀還小，沒有太多想法，單純全力拚戰，第二次2016里約奧運給自己的壓力比較大，「當時加上受傷，自己整體表現不理想，這次東京奧運，自己比賽上算是達到還不錯水準，但比賽時我不一定只會輸給排名很前面的選手，有時連後面也會不小心打輸，這點是我比較不好的地方，所以奧運還是一個很大的考驗。」

戴資穎並說，這次東京奧運因為新冠疫情延後一年，和上屆參賽相比，等於又過了5年，自己年紀又長了一歲，跟幾年前的自己比起來受傷情形比較多，恢復也需要更多時間，不想以前小傷痛一下就好，所以她在備戰東奧同時，也很注意身體狀況。

新冠肺炎對職業運動員影響相當大，從2020年起，不少比賽取消、延期，戴資穎也分享去年全英公開賽在歐洲疫情升溫下的心情轉變，「在全英參賽期間，前幾場比賽有稍微分心，那時每天看到英國確診數一直增加，也收到台灣政府對英國回去的民眾進行嚴格防疫措施，回國後必須隔離14天，隔完之後回去練習狀態很差，也只能慢慢調整、一直練習，加上比賽取消，真的也是蠻煎熬的，沒有一個目標讓你練習時比較有動力。」

戴資穎表示，沒有太多對自己的表現覺得滿意或其他想法，也自認因為打法關係，希望球落在想要的位子而造成失誤，但如果球風要改成打很穩定，也會失去那些得分方式，讓她為比賽思考許久，但仍會盡力做好準備，期待奧運舞台上發揮訓練成果，完成帶回獎牌的目標。