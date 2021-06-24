馬勝吸金集團前講師廖泰宇，成立「以太幣」(Ether)投資團隊，以老鼠會形式招攬投資吸金逾3億元；台灣高等法院依違反銀行法等罪，將廖男判刑12年，同案被告洪姓女子判刑2年6月。可上訴。

45歲的廖泰宇曾以泰旺企管顧問公司董事長身分接受訪問，自稱原為口吃患者，靠閱讀5000本書、14年投資逾300萬元，向號稱激發潛能的大師安東尼羅賓等人學習，從19歲月入不到2萬元，到31歲已經月入近200萬元。