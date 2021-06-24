廖泰宇「以太幣」吸金3億元 判刑12年 22:422021/06/24 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廖泰宇「以太幣」吸金3億元，判刑12年。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬勝吸金集團前講師廖泰宇，成立「以太幣」(Ether)投資團隊，以老鼠會形式招攬投資吸金逾3億元；台灣高等法院依違反銀行法等罪，將廖男判刑12年，同案被告洪姓女子判刑2年6月。可上訴。 45歲的廖泰宇曾以泰旺企管顧問公司董事長身分接受訪問，自稱原為口吃患者，靠閱讀5000本書、14年投資逾300萬元，向號稱激發潛能的大師安東尼羅賓等人學習，從19歲月入不到2萬元，到31歲已經月入近200萬元。 染疫亡魂累計599例 全台三級警戒3度延至7／12 《國際產業》比特幣飆升近20％ 特斯拉應聲漲逾5％ #廖泰宇 #判刑 #以太幣 #3億 #吸金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孫楊禁賽4年3月 東奧無望 04:102021/06/24 運動天地 《金融股》第一銀攜PChome 24h購物 深化數位金融 10:192021/06/24 財經 8年來最慘5月 餐飲百貨業重摔 04:102021/06/24 焦點要聞 殺鐵警凶手判17年 王父託夢不滿意 04:102021/06/24 社會新聞 上半年IPO募資額達138.9億元 年增2.1倍 15:102021/06/24 財經 遭柯文哲痛罵「2個小官非常的賤」 2官員圖利美河市建商遭重判 13:162021/06/24 社會 《國際經濟》連6月升 韓6月消費者信心月增5點 09:282021/06/24 財經 《港股》科技股領軍 恆指走高 11:102021/06/24 財經 辦3小時不限次雜交趴 男罰12萬 04:102021/06/24 社會新聞 《半導體》雍智營收季季高 外資喊上475元 13:092021/06/24 財經 中市烘培工業者送點心致意 慰勞員警防疫護民 18:502021/06/24 寶島 社會熱門新聞 搜尋失蹤老翁 雲林2救難協會人員出海搜救也失聯 - 社會 女同事不愛穿內衣頻露點 他嘆不敢直視挨轟：看眼睛很難 - 社會 停路邊設導航被罰3000元 她問：要老女人夜宿車內？法官這樣回 - 社會 高速公路超速被攔 他見正妹女警怒轉笑：付的不是罰單是聘金 - 社會 馬路蛇行遭罰1萬2吊照還辯一般超車 法官看5秒影片狂打臉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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