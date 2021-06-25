研究者今天表示，現年72歲的英國籍老翁確診長達10個月，可說是至今罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續最久的病例。
法新社報導，史密斯（Dave Smith）是英格蘭西部布里斯托（Bristol）的退休駕訓教練，他已經確診43次、7度住院並料理身後事。
他告訴英國廣播公司（BBC）：「我早已看淡生死，把家人都叫到跟前，與大家盡釋前嫌，道別。」
與史密斯一起居家隔離的太太琳達（Linda）說：「好幾次我們覺得他快不行了，這一年好慘。」
經由美國雷傑納榮製藥（Regeneron）開發的合成抗體雞尾酒療法治療後，史密斯逐漸康復。
接受雞尾酒療法45天並與首次染疫相隔305天後，經檢測終於呈陰性，史密斯和太太開香檳慶祝。
一篇關於他病例的論文7月將在「歐洲臨床微生物學和傳染病學會」（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）發表，屆時他的病例將是「文獻記載感染時間最久的案例」。
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