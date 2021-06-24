日本火腿隊24日繼續與歐力士隊交手，台灣「大王」王柏融3打數2安打、貢獻2打點，助隊以5比2勝出，賽後他也獲選單場MVP，而他登上英雄訪問全程使用台語受訪夜成為一大亮點。

王柏融前兩打席都敲出帶有打點的安打，終止個人連13打數無安打的低潮，另有1次四壞球保送，著對斬斷歐力士近期的11連勝。

賽後王柏融登上英雄訪問，被問到首局幫助球隊先馳得點，王柏融突然切換到台語模式，「二壘有人，那時候就只是想要打安打，把它送回來而已。」

談到自己2打數都敲出帶有打點的安打，王柏融直呼開心，「能幫助球隊打下分數，自己的心情也比較開心一點，教練也告訴我要輕鬆去打球，不用想太多，比賽想揮就輝，不用顧慮太多、去想結果。」

而王柏融賽後突然用台語回應成為此役最大亮點，不過王柏融可能太久沒說台語，聽起來有點「不輪轉」，此外，他突然切換台語模式，翻譯林庭逸也沒被考倒，國台日語三聲道都能通。