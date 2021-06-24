近來，台灣疫苗問題吵得沸沸揚揚，面對疫苗接種後身體可能不適，甚至頻頻有猝死案例傳出，即使不見得是疫苗所致，依舊讓民眾聽了心慌慌，不過就本土目前疫苗短缺的情勢來看，有專家建議政府能比照韓國，推出殘餘疫苗地圖，開放30歲以上國人事前預約接種，對此醫師徐嘉賢也在臉書聲援，並透過email私訊政委唐鳳，短短18分鐘內就獲得其熱切回應「收到，感謝建議。以我所知，這2天指揮中心已經在評估此提議了。」

今（24）日徐嘉賢醫師在臉書PO文指出，雖然台灣青壯年人口應讓更有需要的長輩或身體有狀況的族群優先施打疫苗，但媒體報導許多關於疫苗的副作用，讓老一輩目前接種意願下滑，因此他考量青壯年人口還要養家活口，在外活動的時間較多，風險相對較高，因此呼籲政府從善如流，別浪費珍貴的疫苗，對於法規僵化執行，忘了改彈性政策。

不只貼文向大眾發聲，徐嘉賢醫師還將思考付諸行動，藉由email傳達大家的請求和心聲給唐鳳委員，請他協助大力推動「殘局疫苗能夠開放給30歲以上的青壯年」，結果短短18分鐘後，便得到唐鳳的回音，直呼「收到，感謝建議。以我所知，這2天指揮中心已經在評估此提議了。」

唐鳳快又明確的回覆，讓徐嘉賢醫師看了忍不住驚呼「只能說真的很迅速」，並透露自己「沒有什麼政治立場，這件事情應該不分藍綠，大家都很支持，既可以盡快普及疫苗，又可以不用浪費寶得來不易的疫苗。」此文一出，隨即引發網友熱議，紛紛大讚唐鳳不愧是台灣天才IT大臣。

至於「殘局疫苗」如何有效運用，先前小兒科醫師楊為傑就曾在臉書分享「韓國殘餘疫苗地圖」，並點出3大「天才好處」，一是長者依然保障疫苗優先，但長者若失約棄打，名額便可馬上釋出，二是任何一位30歲以上民眾都能使用APP預約，資訊透明又方便；三則為每人可指定5間附近診所，若其中一間釋出疫苗，便會發送手機通知給候補者，立即預約施打。

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