王中平（左起）、王彩樺、洪都拉斯、陳美鳳慶功。民視提供

楚宣（左）和葉家妤拿黃金清酒慶功。

Gino和葉家妤。

傅子純（左）和Gino演好兄弟。

民視八點檔《黃金歲月》首播收視創下近年新高，平均收視5.95、最高1分鐘達7.29，近200萬名觀眾收看，演員群陳美鳳、王彩樺、王中平、洪都拉斯、楚宣、葉家妤、Gino等人今拿黃金清酒慶祝。

陳美鳳在家裡看首播，不忘透過社群提醒粉絲收看，沒想到一po文，許多粉絲紛紛拍下電視螢幕告訴她「正在收看」，讓她受封為劇組「最美宣傳大使」。

連續兩檔都有大量動作戲的傅子純，因為導演一句話，希望他有六塊肌，他在3個月內狂運動及雕塑，每天花30分鐘跟著線上教練做運動，曾經一度運動過度導致腹部、胸肌疼痛，還好拍攝當天T恤一脫，有聽到讚美聲，畫面感覺也蠻有看頭的，他才鬆了一口氣。但沒想到胸毛旺盛的他還要在眾人面前剃胸毛，直呼害羞，也是人生第一次這麼「光溜溜見人」。

Gino表示會接演《黃金歲月》是因為陳美鳳，因陳美鳳很久沒拍八點檔，能有機會演出他兒子一定要把握機會。記得有場戲是他淋雨回家，陳美鳳幫她擦頭髮，讓他頓時想到小時候，有次下雨天跑出去玩，媽媽也是這樣溫柔地幫他擦乾頭髮，他笑說明明劇情不用掉眼淚，結果自己莫名紅了眼眶。