北京當局對加密貨幣打擊近期趨於激烈，先是日前在四川切斷是全世界最大比特幣礦場活動，導致礦工損失慘重，甚至讓加密貨幣龍頭比特幣摜破3萬美元關卡，一度吐回今年所有漲幅，隨著市場情緒回穩，價格回到3.4萬美元關卡。對此，基金管理公司Navellier & Associates的董事長兼創辦人Louis Navellier表示，比特幣若失去支撐點，恐跌到1萬美元。

據《Marketwatch》報導，Louis Navellier指出，他已經看到2個頭肩線型態，表明比特幣可能會有跌到1萬美元的趨勢，而這些散戶買進比特幣的時間點，大多是上漲趨勢，如果因為上漲而買，那也有可能下跌就賣出，他認為3萬美元將導致重大下跌，主要是今年主要的上漲趨勢出現前是在該價位買進。

比特幣槓桿操作也有可能在這波下跌趨勢加重，甚至高達100比1的槓桿率，將使得這次比特幣崩潰擴散至大量散戶，讓狀況更加殘酷。