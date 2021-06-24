2009年高雄小港區一家汽車旅館，驚爆床墊下有長髮女裸屍，在被清潔工發現前，有13對情侶入住命案客房滾床。一名女網友看網路影片，驚覺自己很可能入住該房，驚慌上網貼照發問。有網友自稱住該摩鐵旁邊多年，陽台離旅館窗戶不到兩公尺，不過「沒聽過有人看到鬼，反而行房聲聽了不少」，淡定又實際的回應笑翻眾人。

一名女網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》發問，表示剛看youtube影片講到多年前高雄小港汽旅的命案，女生被藏屍在床下那個，想到她之前實習去高雄，當天沒地方住就去到那間汽旅。原PO附上一張入住時拍的照片，與當時新聞照對比，想問知情的人或是住過的人，自己是不是真的住進了傳說的205號房。

有網友回應：「我之前是這裡房務 沒錯...就是205 推我上去」、不過也有人說「很明顯的因為照片中樓梯的位置不一樣，你的樓梯應該在左邊，命案的在右邊一進門就看到了」。

還有網友回：「我住隔壁而已，陽台離旅館窗戶不到兩公尺，案發後整棟幾乎都整修一遍，現在看到的跟當時應該差很多，旅館名子也換很多次，住了十幾年還沒聽過有人看到鬼，反而行房聲聽了不少，建議入住的各位小聲點，隔音真的不太好」。

不過也有人認為：「汽車旅館一定一堆人掛的啊，但關你什麼事人又不是你弄死的，進去前敲敲門就好了，互相尊重」、「人比鬼可怕～」、「我害怕鬼～但鬼未傷我分毫，我不害怕人～但人把我傷的遍體鱗傷」。