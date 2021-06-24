52歲林姓男子獨自開車到芬園鄉彰南路邊停放，被發現時已暴斃死亡多日，濃濃屍臭還不斷從緊閉的車內飄散出來；警方大陣仗穿上整套防護裝備到場勘驗，研判是注射過量毒品致死。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

52歲林姓男子獨自開車到芬園鄉彰南路邊停放，被發現時已暴斃死亡多日，濃濃屍臭還不斷從緊閉的車內飄散出來；警方大陣仗穿上整套防護裝備到場勘驗，研判是注射過量毒品致死。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣芬園鄉彰南路上，有民眾發現一輛深綠色自小客車以停放路邊多日，居民忍不住湊上前查看，驚見駕駛座上一名男子已暴斃，即使車窗門緊閉仍傳出濃濃屍臭，警方獲報不敢大意，全套防疫防護裝備上陣到場採證勘驗，初步已排除染疫死因，研判是毒品注射過量暴斃，死因仍有待檢警司法相驗後釐清。

根據了解，男子並非當地人，多日前卻獨自開車將車停放彰南路該處，由於附近不少民宅，引發當地居民注意，而且車子一停就好幾天，完全沒有移動，有民眾忍不住靠近車輛查看，立刻聞到濃濃屍臭味，嚇得立刻報警。

彰化分局芬園分駐所員警獲報後不敢大意，員警全都穿上整套防護衣到場採證勘驗；駕駛座上男子早已暴斃多日，身體頭頸腫漲還出現屍斑；由於警方大陣仗防護到場，也吸引居民和路過民眾圍觀，議論紛紛，誤以為有人染疫死亡。

警方指出，初判52歲林姓男子應為施打毒品過量而暴斃，車上有找到1公克毒品、注射針筒等，男子設籍鹿港，是長期毒品人口，通知家屬到場認屍，並告知警方林男無旅遊史、接觸史，家屬親友中也無接觸確診者足跡，評估後認為無死後篩檢必要，但仍有待檢方與法醫完成司法相驗後才能確認釐清死因。

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