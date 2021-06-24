賈永婕23日在臉書發文表示周子瑜透過陶晶瑩聯絡上她，並一口氣捐50台總價185萬的動力淨氣式呼吸防護具（PAPR）， 周子瑜表明希望幫台灣做些什麼，因為這是她22歲的生日願望。

由於大家都很意外陶晶瑩為何與周子瑜有私交？陶晶瑩受訪時表示女兒荳荳跟兒子小龍都很喜歡韓團「TWICE」，一家四口某年跨年跑到台南，女兒提議去周子瑜媽媽開的咖啡廳朝聖，可一邊看偶像海報一邊聽歌，才開始跟周爸爸、周媽媽變熟識，陶晶瑩說：「從那之後，只要我們去台南就會去拜訪兩位，彼此也會在生日的時候打個電話跟送個小禮物。」

所以上周子瑜生日，陶晶瑩特地打電話祝福，因周媽媽問如何加入賈永婕的捐贈活動，表示女兒希望幫台灣做什麼，所以在她牽線之下，一圓周子瑜22歲的生日願望。陶晶瑩還透露之前打算帶小孩去韓國追星看TWICE演唱會，沒想到疫情爆發，荳荳現在只能在家一直看直播跟記者會影片，來追蹤偶像動態。

這次，陶晶瑩跟李李仁夫妻也在賈永婕「神隊友」名單內，一共捐贈20台PAPR，她大讚賈永婕「體能真的很好，到處送物資，很了不起」，若賈永婕人手不夠，需要人力，她們都會出動幫忙。