2021溫布頓將於6月28日點燃會內賽戰火，男子選手莊吉生在為會外賽為正賽資格奮戰，可惜台北時間24日晚間會外賽第三輪，和第15種子法國選手巴雷爾（Gregoire Barrere）苦戰超過3小時，6比7（5）、6比3、6比7（4）、2比6，未能繼2018年之後，再闖溫布頓草地大會內賽。

莊吉生生涯首度和巴雷爾交手，打出了令人激賞的韌性和拼勁，第一、三盤都是經過搶七才讓出，第二盤靠著一次破發優勢收下，可惜第四盤兩度發球局不保，未能取得勝利、直接晉級會內。

因為會外賽有3名種子選手出局，莊吉生要以幸運輸家（Lucky Loser）身份進軍會內賽機會較低，只待官方公佈，而37歲好手盧彥勳靠著保護排名已經取得會內賽資格，期許可以有所發揮。

本屆溫布頓女將謝淑薇一樣單、雙打雙線作戰，女雙繼續和比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）排上大會第3種子，姊妹檔詹詠然／詹皓晴則是女雙第7種子。