《國防新聞》（Defense News）報導，美國陸軍正持續推進「中程打擊能力」（MRC）計畫，將於2023年9月前部署首個機動中程飛彈連；美國陸軍去年已和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）簽署合約，修改海軍標準6型（SM-6）飛彈和戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，擔當中程打擊任務。

美國陸軍表示，MRC計畫目前由「快速能力與關鍵科技辦公室」（RCCTO）領導，將於2022年開始接收飛彈發射車，以及擔當指管任務的飛彈連作戰中心（BOC），並展開培訓；預計於2023年9月前開始部署首個MRC飛彈連，2024年4月前完成；之後RCCTO會將MRC計畫轉交給陸軍「飛彈與太空計畫辦公室」（PEO Missiles & Space），後者將負責盡快讓另外3個MRC飛彈連成軍。

為達成此時程表，2022年將是關鍵的一年。美國陸軍已於2022財年預算需求中，為MRC計畫申請2億8646萬美元（約新台幣80.2億元）的預算，其中1億3974萬美元（約新台幣39.1億元）用於購買飛彈、1億20萬美元（約新台幣28億元）用於購買BOC等各式地面輔助設備、4650萬美元（約新台幣13億元）用於購買飛彈發射車。

由於「精確打擊飛彈」（PrSM）的射程約500公里，而「長程極音速武器」（LRHW）的射程則超過2700公里，美國陸軍2020年11月與洛馬簽署合約，以標準6型和戰斧為基礎，打造射程介於前述兩者之間的中程打擊武器。陸軍文件指出，一個MRC飛彈連將包含4輛飛彈發射車和1輛BOC，但拒絕確認每個連將搭載或擁有多少枚飛彈。