大陸女星孫莉以北京舞蹈學院附中、北京電影學院表演系超強學歷，在1999年開啟演員生涯，2004年嫁給男星黃磊後，漸漸淡出螢光幕，直到黃磊帶著女兒多多（黃憶慈）上節目，孫莉才開始以「多多媽媽」再次受關注；不久前孫莉曬出和多多合照被以為姊妹，近日她的美照又讓網友驚呆，狀態好到讓眾人以為是多多。

43歲的孫莉和黃磊結婚後，先後生下兩個女兒和一個兒子，15歲大女兒多多暴風成長外，美貌更繼承她的優良基因，母女合照經常被粉絲讚嘆是「姊妹」；22日孫莉在微博曬出多張美照，她把及肩短髮紮成小馬尾，身穿素雅的鵝黃色連身裙，看起來特別有朝氣。

孫莉先前分享和女兒多多的合照，一度被以為是姊妹。(圖/ 摘自孫莉微博)

孫莉在微博曬出近況，狀態好到讓粉絲大驚以為是15歲的多多。(圖/ 摘自孫莉微博)

43歲的孫莉保養得非常好。(圖/ 摘自孫莉微博)

而孫莉的美照讓網友又被震撼到，因為43歲的她狀態好到讓人以為照片中的主人是15歲大女兒多多，「多媽跟多多我都快分不清了，真的是複製貼上」、「每次不點開大圖，都看不出來是多多還是媽媽」、「多多和多媽真的是太像了，猛然一下分不清」、「救命，你們一家子怎麼做到這麼像的」。

孫莉出道20多年，至今都保持當年的高顏值，更遺傳美貌基因給多多和多妹，因此常常有網友讚嘆，她們簡直是一個模子刻出來，有時候神情和儀態都太相似，讓網友都讚嘆孫莉不像是生過三胎的女人，在她身上絲毫看不到疲倦或憔悴，反倒是舉手投足都散發自信魅力。