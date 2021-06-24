防疫期間，許多民眾都仰賴外送平台叫餐，近日一位愛吃辣的網友特別備註店家多加點辣椒，而店家果然沒有辜負客人期望，將便當上的辣椒「加好加滿」，多到外送員在餐點送達後，還特別警告「很...多...辣...椒喔」。網友見到一整片紅色的「辣椒海」後全跪了。

「真的滿滿的辣椒。」一位女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上表示，外送大哥將餐點送達後，語重心長地對她說，「很…多..辣…椒….喔」。她心想自己的確跟店家備註要多加辣，但也不禁好奇到底放多少？一打開果然讓她開心直呼，「謝謝店家」。

女網友分享收到的便當照，只見整盒便當幾乎快被鮮紅色的辣椒舖滿，連主菜都被蓋到快看不見，老闆出手相當大方。

整片「辣椒海」畫面曝光後，網友驚呼，「一口辣椒，一口飯，立馬吃光光」、「這很容易下飯」、「這種吃法太恐怖了啦」、「裝便當的人應該心裡壓抑很久」、「小菊花有炸裂了嗎」、「看了屁股開始痛了」、「簡易版測試自己有沒有感染肺炎的方法」。

在眾人好奇之下，女網友決定公開備註的內容，她向店家要求「我要很辣，辣＋太少，希望滿滿辣椒」。對此，女網友坦言，「沒想到這麼多，有挖一些起來」，但還是謝謝店家會看備註。網友則表示，「可以麻煩Po出店家嗎，這麼實在不用新台幣教訓一下不行」。