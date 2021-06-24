因應新冠疫情，行政院通過紓困4.0精進方案，擴大補助族群，連打工族都可以領1萬元補貼。不過有銀行員爆料，發現來申請紓困的，有人是為了拿來買遊戲點數、有人把錢拿來投資股票，最令人生氣的是，竟然有一堆開雙B的人在領，眾人一看拳頭都硬了。

一名自稱行員的網友在《爆料公社》指出，「紓困」不就是讓生活困難的人來貸款嗎？「那些大叔、大嬸、先生、小姐、小屁孩們，你們沒有唸過書嗎？名下一堆定存的也來、投資公司好幾百萬的股東也來，勞保每個月報7、8萬的也來！？」

勞工紓困貸款說明。(圖/勞動部)

原PO爆料，三萬元補助金竟是一堆開雙B的人在領，今年還可以直接入帳！一大堆貸款一撥款下去，買股票的、買手遊點數的…他忍不住大罵「拜託各位，我們這樣拼命加班、拼命趕件，不是為了讓你玩股票的好嗎？」

對於有些部落客，寫指導文章教大家「如何快速辦紓困貸款後，如何買股票獲利」，原PO則怒嗆「你們這輩子都不要跟我說什麼同島一命這類的話，你們還真的不配講這句話！」

原PO透露，自紓困方案15日開辦以來，2天就有66萬人申請，4天直接破100萬人，但一個分行在辦理授信業務的，小分行可能只有2-3個，大分行可能5-6個，頂多就10個人而已，試想一瞬間湧進1000件案件，銀行除了既有的貸款業務之外，還要收這麼多的貸款申請，怎麼吃得消？

針對那些一次申請10家銀行，看哪一家先過的人，原PO則無奈表示，「真心希望你全部沒過，你們這樣的行為，耽誤了整個紓困的流程，如果你沒有這樣做的話，可能有9個人可以提前領到款」。

他呼籲大家不要一直打電話催件，甚至對行員們指手畫腳，他強調銀行只是一個配合單位，希望早日消化掉紓困貸款，讓有需要的人可以儘早拿到撥款，因此他真心期盼，領到錢的民眾，別糟蹋了這筆經費的重要性。