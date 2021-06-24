「台灣濱崎步」王彩樺近來加入民視《黃金歲月》演出要角，這陣子不時會在社群網站發文宣傳，今（24日）就曬出日前在棚內巧遇閨密侯怡君的合照，兩個人妻同框竟上演鹹濕秀，侯怡君直接襲胸王彩樺。

王彩樺和侯怡君分別演出民視兩檔戲，日前兩人在棚內相遇，讓王彩樺興奮直呼：「我們姐妹永遠都有聊不完的話而且越說越黃，就是開心」，她們交情甚至好到可以「動手動腳」，完全沒在客氣。

只見王彩樺曬出的2張合照中，其中一張，兩人只是一如往常地挽手，沒想到另一張，侯怡君的手竟然直接伸進王彩樺的低胸上衣裡，整個手掌掐住王彩樺的胸部，似乎一個不小心，王彩樺就會有走光危險，而王彩樺也故意做出享受表情，畫面顯得有些鹹濕，十分搞笑。

王彩樺被侯怡君抓胸，畫面十分搞笑。（圖／翻攝自王彩樺IG）

王彩樺曬出照片後，不僅對姐妹喊話：「小姐妳的手～有事嗎」，並自嘲：「台灣濱崎步～啊⋯妳好像很享受耶」，尺度相當大，也看得出她們感情之深厚，引來網友留言笑「這個手」、「還沒12點捏」、「很直接的表達」、「當女生的好處，已羨慕」，逗樂大家。

王彩樺和侯怡君透過豬哥亮而熟識，姐妹倆經常大聊秀場故事，而侯怡君剛演完《多情城市》，便喊話希望有機會能客串演出《黃金歲月》，因為西餐廳的故事真的是三天三夜也說不完，後台趣事往往更精彩。