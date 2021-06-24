對於慈濟基金會申請輸入500萬劑德國BNT疫苗，有媒體傳出慈濟沒有附上原廠授權書一事，資深媒體人黃暐瀚不滿表示，這一句要講到什麼時候？顯然政府並沒有很積極的希望台灣大量取得BNT疫苗，這麼清楚的事實，大家還看不懂嗎？

慈濟基金會23日日向衛福部食藥署遞案申請輸入500萬劑德國BNT疫苗，慈濟基金會說，近日在疫苗採購來源上，已獲初步進展，後續將配合主管機關進行文件審核，盼早日提供獲世衛組織（WHO）認可的疫苗予台灣民眾施打。

防疫指揮官陳時中表示，會正式回文給慈濟，仍須檢視慈濟是經由何管道採購、有沒有現貨等，有待討論。

行政院發言人羅秉成回應指出，鴻海與台積電案因緊急需要，提出的資料完整，由政府協助特殊採購，優先以專案處理，至於慈濟或其他民間企業的疫苗採購案，由食藥署依程序辦理，難以併案處理。而根據《自由時報》報導，慈濟遞件申請同樣沒附上原廠授權書。

資深媒體人黃暐瀚24日在TVBS《新聞大白話》政論節目中不滿直言，現在是在說什麼？過去也用這一句，現在也是這一句，要講到什麼時候？這根本不是理由！顯然政府並沒有很積極的希望台灣大量取得BNT疫苗，這麼清楚的事實，大家還看不懂嗎？