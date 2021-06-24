由國立臺灣美術館主辦的第17屆威尼斯建築雙年展–臺灣館之《台灣郊遊─原始感覺共同合作場域計劃》展覽，已於5月22日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo dellPrigioni）開展。因應疫情，原訂於普宮舉行的國際記者，23日下午以線上記者會方式舉辦，透過展場影片播放與介紹，帶領觀者一窺臺灣建築設計思維與實踐。

國美館館長梁永斐透露，這次開展，最大挑戰在於自2020年5月大會宣布延期至今（2021）年以來，增加展品倉儲時間，運輸航班的不確定性，碼頭人工縮減影響運輸進度，出國人員面臨義大利當地防疫規範及個人健康風險，不得不精簡團隊，最後僅有9人前往，並且於出國前安排施打公費疫苗，配合義大利與臺灣的入境隔離等防疫政策，布展及承辦人員歷經前後隔離超過20天以上。

策展人曾志偉表示，本次展覽與永續環境、生態學及不過度開發建築的概念產生對話，從人的使用行為回推建築空間的需求量。

國美館表示，展場位於前為古老監獄的普里奇歐尼宮，是威尼斯重要交通樞紐與觀光景點，展場設計盡可能的保留普里奇歐尼宮空間本身原有質感

該展覽將持續展出至11月21日。